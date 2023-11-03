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В новых санкциях США против России увидели угрозу для Японии

Санкции США, введенные 2 ноября в отношении крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2», ставят под угрозу энергетическую безопасность Японии. Об этом пишет Bloomberg.

В новых санкциях США против России увидели угрозу для Японии
© РИА Новости

Правительство страны не раз отмечало, что топливо из России необходимо стране для покрытия энергетических потребностей. В «Арктик СПГ 2» 10 процентов принадлежит японскому консорциуму Mitsui/Jogmec. После того как другие крупные иностранные акционеры вышли из проекта на фоне военных действий на Украине, власти Японии, наоборот, призвали отечественные компании сохранить инвестиции.

Ситуацию усугубляет то, что в Японии действует запрет на импорт угля, и одним из главных видов топлива для отопления домов в последнее время стал природный газ. Кроме того, у страны мало собственных ресурсов, и после прошлогоднего энергетического кризиса власти активизировали усилия по обеспечению страны сжиженным газом.

Согласно данным агентства, после того, как завод начнет добычу, Япония будет получать по два миллиона тонн СПГ в год. Это эквивалентно примерно трем процентам от общего объема, который поступает в страну по долгосрочным контрактам. В Mitsui заявили, что тщательно изучат влияние введенных санкций и примут соответствующие меры.

Минторг США 2 ноября объявил о введении санкций против «Арктик СПГ 2». В том числе ограничения затронули ряд крупных российских банков, компанию АФК «Система», СПБ Биржу и производителей боеприпасов, в частности, дронов «Ланцет».