Добыча нефти в США взлетела до максимума

В США продолжается рост добычи нефти и газа, хотя уже в августе компании добывали рекордные 13,1 миллиона баррелей нефти и нефтеконденсата в сутки, что больше предыдущего исторического максимума, установленного в ноябре 2019 года. Об этом со ссылкой на данные Управления энергетической информации США пишет Reuters.

В октябре добыча в 48 штатах, без учета Мексиканского залива, выросла до рекордных 10,8 миллиона баррелей в сутки, что на десять процентов больше, чем в прошлом году. Этой тенденции не мешает даже сокращение числа буровых установок, потому что отрасль повышает эффективность их использования.

В частности, добыча сланцевой нефти увеличивается за счет концентрации буровых установок на наиболее перспективных участках и улучшение технологии добычи.

Рост эффективности позволил США продолжать наращивать добычу в условиях, когда Саудовская Аравия и ее союзники по ОПЕК+, включая Россию, сдерживают поставки нефти на мировой рынок. При этом, отмечают эксперты, именно стремление картеля повысить цены за счет снижения добычи дало американским компаниям стимулы увеличивать ее.

Ранее сообщалось, что в октябре средняя стоимость российской марки нефти Urals составила 81,52 доллара за баррель, что на полтора доллара ниже, чем в сентябре. При этом в конце месяца морские поставки достигали четырехмесячного максимума в 3,5 миллиона баррелей в сутки.