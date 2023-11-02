В Минфине высказались о росте базовых налоговых ставок
В России не собираются корректировать параметры российской налоговой системы. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РБК.
Это касается, в частности, ставки по НДФЛ, уточнил он.
Замминистра пояснил, что изменения затронут отрасли с экономической и природной рентой, в которых дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний.
«По такому принципу в этом году были введены также экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля», — отметил Сазанов.
Он указал на отсутствие у властей планов по увеличению налоговых ставок или повторном введении налога на сверхприбыль компаний.
Вместе с тем замминистра предупредил, что в стране будет активизирована борьба с уклонением от уплаты налогов.
В настоящее время в стране действует плоская шкала подоходного налога со ставкой 13%. Ее ввели 1 января 2001 года.
Ранее сообщалось, что единовременные выплаты, полученные в связи с награждением орденом «Родительская слава» или присвоением звания «Мать-героиня», будут освобождены от НДФЛ. Соответствующая поправка была одобрена комитетом Госдумы по бюджету и налогам.