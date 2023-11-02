В Минфине высказались о росте базовых налоговых ставок

В России не собираются корректировать параметры российской налоговой системы. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РБК.

Это касается, в частности, ставки по НДФЛ, уточнил он.

Замминистра пояснил, что изменения затронут отрасли с экономической и природной рентой, в которых дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний.

«По такому принципу в этом году были введены также экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля», — отметил Сазанов.

Он указал на отсутствие у властей планов по увеличению налоговых ставок или повторном введении налога на сверхприбыль компаний.

Вместе с тем замминистра предупредил, что в стране будет активизирована борьба с уклонением от уплаты налогов.

В настоящее время в стране действует плоская шкала подоходного налога со ставкой 13%. Ее ввели 1 января 2001 года.