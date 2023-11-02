В ФРГ отказались считать экономику страны «больным человеком Европы»

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель отказался считать экономику Германии «больным человеком Европы». Он заявил, что ожидает рост ВВП ФРГ в следующем году вместо спада или рецессии. Слова немецкого функционера приводит Bloomberg.

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Как уточнил Нагель, этот год не следует считать хорошим с точки зрения темпов экономического роста. Однако также нельзя утверждать, что за это время ВВП страны вошел в фазу тяжелой рецессии.

«В 2024 году [экономические] показатели будут лучше. Мы снова увидим рост», — заключил глава Бундесбанка.

О возвращении статуса «больного человека Европы» применительно к экономике Германии эксперты заговорили после прогноза аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) о том, что ВВП ФРГ с большой долей вероятности станет единственным среди валовых продуктов стран «Большой семерки» (G7), который сократится по итогам этого года. По мнению экспертов организации, экономика Германии снизится к концу декабря на 0,3 процента в годовом выражении.