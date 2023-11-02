Аналитик назвал причины сокращения поставок газа из России в Европу

За этот год Европа получила гораздо меньше российского газа, чем в прошлые годы. Но это не связано с санкциями против Москвы. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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"Никаких санкций, запрещающих покупать российский газ, будь то трубопроводный или сжиженный природный газ (СПГ), нет. Государства этот вопрос не регулируют — ни национальные правительства, ни Брюссель, как многонациональная структура. У нас сократились объемы поставок исключительно из-за того, что мы не можем доставить туда газ", — пояснил аналитик.

Он уточнил, что газопроводы "Северные потоки" не функционируют после взрывов. В свою очередь, "Ямал-Европа" не работает из-за национализации Польшей участка газопровода, который принадлежал "Газпрому". Украина перекрыла один из главных маршрутов поставки топлива, так как он проходит через Луганскую народную республику.

Сейчас есть два способа поставки российского газа в Европу — второй маршрут через Киев и трубопровод "Турецкий поток". По словам аналитика, даже эти каналы не загружены на полную мощность. По прогнозам Юшкова, объем поставок российского газа в Европу по итогам 2023 года не превысит 20-25 млрд кубометров.