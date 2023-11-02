Известия: в Турции появились российские терминалы

В Турции начали появляться терминалы для оплаты российскими картами – их устанавливают банки РФ, сообщают «Известия».

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Граждане могут рассчитываться в них картой «Мир». Отмечается, что отличий от российских транзакций у таких операций нет.

Издание подчеркивает, что встретить подобные терминалы для оплаты российскими картами можно в туристических точках страны. Это система настраивается при поддержке Центробанка РФ.

По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, пока еще метод оплаты российским «пластиком» не пользуется большой популярностью. Однако, как уточнила она, банкоматы уже появились в ряде туристических точек, в частности в отелях, кафе и ресторанах.

Ранее СМИ сообщили, что платежная система «Мир» готовится к расширению применения функционала по отложенному списанию денежных средств со своих карт при оплате товаров, работ или услуг.