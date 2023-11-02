Эксперт объяснил причины сокращения экспорта газа из России в ЕС

Сокращение объемов экспорта российского газа в страны Евросоюза не связано с санкциями против Москвы, объяснил в беседе с Lenta.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Россия физически не может поставлять топливо из-за перекрытых и выведенных из строя газопроводов.

Никаких санкций, запрещающих покупать российский газ, будь то трубопроводный или сжиженный природный газ, нет. <...> У нас сократились объемы поставок исключительно из-за того, что мы не можем доставить туда газ, — отметил эксперт.

Он напомнил, что «Северные потоки» взорваны, «Ямал-Европа» не работает, так как Польша национализировала принадлежащую «Газпрому» часть и попала под российские санкции. Еще один крупный газовый маршрут перекрыла Украина из-за того, что он проходит по территории Луганской народной республики.

По словам аналитика, сегодня остаются два пути поставок российского газа в Европу — это второй маршрут через Украину и трубопровод «Турецкий поток». Но они не загружены на полную мощность, и по итогам 2023 года вместо ожидаемых 40 млрд кубометров будет поставлено не более 25 млрд, пояснил Юшков.