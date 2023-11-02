Банк России назвал три сценария развития экономики страны

Инфляция в 4 процента, ключевая ставка в 12 процентов, сокращение импорта и рост экспорта — таков базовый сценарий развития экономики, заложенный Банком России на 2024 год. В четверг, 2 ноября, ЦБ выпустил бюллетень «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и на период 2025 и 2026 годов». «Парламентская газета» подробно изучила документ.

«Базовый сценарий реализуется сам собой»

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В основу обновленного документа Банк России заложил три сценария развития экономики: базовый (от которого, собственно, и идут все расчеты), среднерисковый и рискованный. Главное, чем они друг от друга отличаются — ключевая ставка и прогнозный уровень инфляции. Так, в базовом они равняются 4—4,5 и 12,5—14,5 процента соответственно. В среднерисковом он называется «Усиление фрагментации» и связан прежде всего с разделением стран на конкурирующие блоки и ростом фрагментации в экономике, когда одни производят микрочипы, другие зерно, и договориться первые со вторыми не могут, — инфляция оценивается уже в 5—7, а ключевая ставка — в 14—16 процентов соответственно. Наконец, третий, рискованный сценарий — с усилением санкций и рецессией в экономике, в том числе мировой — обернется инфляцией на уровне 11—13 процентов и ключевой ставкой в 16—17.

По словам председателя Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, ориентироваться нужно прежде всего на базовый сценарий — его парламентарий назвал наиболее реалистичным, отметив, впрочем, при этом, что случиться может всякое.

«Этот сценарий определен как самореализующийся, — пояснил Аксаков в беседе с «Парламентской газетой». — Мы на него в основном и ориентируемся — в том числе при рассмотрении бюджета на следующий год. Но в мире разворачивается глобальный кризис, это очевидно. Так что и для развития рискованных сценариев предпосылки есть, и их нужно учитывать».

«Добиться можно, вопрос в цене»

С другой стороны, заявил парламентарий, те меры, которые Центробанк уже ввел — повышение ключевой ставки с 13 до 15 процентов и обязательная продажа валюты крупнейшими экспортерами, уже позволили рублю укрепиться. Так что есть вероятность, что как минимум ту же ключевую ставку хотя бы до конца года оставят в покое и на очередном заседании ЦБ, которое намечено на декабрь, поднимать не будут. Как, однако, и опускать.

«Мы прекрасно понимаем, что повышение ключевой ставки привело в том числе к повышению и банковских процентных ставок на потребительские кредиты — в частности ипотечные, — констатировал Аксаков. — С другой стороны — поскольку количество желающих купить квартиру в ближайшее время явно снизится, не исключено, что спадет и ажиотаж в целом, что повлечет за собой снижение цен».

Глава комитета подтвердил также, что Правительство и депутаты рассматривают вопрос сворачивания массовых льготных ипотечных программ.

«Льготная ипотека точно останется у многодетных семей, — подчеркнул Аксаков. — А вот для айтишников, например, ее, возможно, сократят. Понимаете, у нас, по последним данным, 75 процентов ипотечных кредитов так или иначе взяты людьми на льготных условиях. И очень часто программы составлены так, что человек вроде бы здоровый, дееспособный, имеет постоянный заработок, но при этом все равно входит в ту или иную льготную категорию».

При этом собеседник издания отдельно отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

В Ассоциации банков России (АБР) «Парламентской газете» также заявили, что Центробанк вполне способен довести уровень инфляции в следующем году до «базовых» 4 процентов.