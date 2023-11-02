СПБ Биржа планирует начать торги 6 ноября

"СПБ биржа планирует начать биржевые торги 6 ноября 2023 года. Информация для инвесторов и участников торгов о времени возобновления торгов, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок будет размещена на официальном сайте СПБ биржи", - сказано в сообщении.