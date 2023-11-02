Названы последствия запрета на смену объемов фасовки товаров

Внесение изменений в ГОСТ в области объемов фасовки товаров позволит исполнительным органам тщательнее контролировать сельскохозяйственную продукцию, пояснили эксперты. Об том пишет «Российская газета».

Ранее Генпрокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ. Согласно поправкам, производителям будет запрещено фасовать товары первой необходимости в тару разного размера. Им будет вменено в обязанность фасовать продукты в упаковки утвержденного в стандарте объема и не менять его.

В частности, согласно новым правилам, гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко - 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.

В Государственном университете управления отметили, что внесение поправок окажет положительное влияние на потребителей, особенно тех, которые не привыкли читать состав и объем или вес товара