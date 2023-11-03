Минтруд хочет законодательно помочь гражданам получать зарплату вовремя

Минтруд России предложил создать механизм «оперативного контроля» за долгами по зарплате и их погашением перед работниками. Ведомством разработало законопроект, согласно которому этим вопросом будут заниматься спецкомиссии в регионах.

«Минтруд разработало соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Их подлинность подтвердили источники, знакомые с документом», — пишет РБК.

Новым механизмом станут региональные межведомственные комиссии. В них примут участие сотрудники Минтруда, ФНС, Роструда и других ведомств. В пояснительной записке о необходимости создания комиссий отмечается их «высокая социальная значимость по погашению задолженности по заработной палате».