Россия неожиданно стала «полем боя»

Торговцы из Турции из-за конкурентов из других стран сталкиваются с трудностями в РФ, которая уже давно стала для них крупнейшим рынком. Об этом пишет газета Dünya, в материале подчеркивается, что ситуация накаляется из-за растущей конкуренцией между Турцией и прочими странами. Об этом заявил председатель правления Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что для Турции РФ — основной рынок экспорта цитрусовых. Сейчас уже наступила пора экспорта таких сезонных плодов, как лимон, апельсин, яблоко, грейпфрут, киви, банан. Кроме того, Китай и Азербайджан на этом поле стали серьезными конкурентами для турецких производителей.

«С каждым днем у нас появляется все больше конкурентов в сфере экспорта цитрусовых. Даже Китай осуществляет серьезный экспорт этой продукции на российский рынок», — поделился Учак и добавил, что на российский рынок приходится 60% турецкого экспорта, а среди конкурентов есть также Марокко, Египет и Иран.