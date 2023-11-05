Кто получит надбавку к пенсии

Кто из россиян может претендовать на дополнительные выплаты к пенсии и как их оформить? Об этом рассказываем в совместном проекте «Парламентской газеты» и Социального фонда России: специалисты СФР отвечают на вопросы, которые поступают в наше издание от читателей.

Доплата за нетрудоспособных родственников

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Если у пенсионера на попечении есть нетрудоспособные родственники и члены семьи, к пенсии предоставляют доплату. Речь в данном случае идет о близких родственниках — детях, внуках, братьях и сестрах до 18 лет. Если они учатся на дневном отделении, предельный возраст для получения доплаты составляет 23 года. Повышенная пенсия также полагается за родителей и супругов, если они уже достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность, а их пенсия при этом ниже прожиточного минимума.

Доплата за одного родственника на попечении составляет треть фиксированной выплаты к пенсии. Сегодня это 2522,44 рубля в месяц. За двоих родственников сумма увеличивается вдвое, до 5044,88 рубля. При наличии у пенсионера трех человек на содержании к пенсии устанавливается доплата в размере полной фиксированной выплаты — 7567,33 рубля в месяц.

Доплату оформляют при первичном назначении пенсии. Если пенсионер начал заботиться о нетрудоспособных родственниках позже, для повышения пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд России и приложить документы, подтверждающие наличие иждивенцев. Например, свидетельство о рождении ребенка или свидетельство о заключении брака, справку с места учебы.

Выплаты пенсионерам старшего возраста и инвалидам

При достижении пенсионером 80 лет или получении первой группы инвалидности размер страховой пенсии повышается. Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях в размере 100 процентов фиксированной выплаты к пенсии — 7567,33 рубля в месяц.

Социальный фонд автоматически оформляет доплату после того, как пенсионер достиг 80 лет или получил первую группу инвалидности. Подавать заявление в фонд не нужно. Повышенная пенсия поступит со следующего месяца.

Пенсии увеличит Крайний Север

Пенсионеры, отработавшие на Крайнем Севере не меньше 15 лет или 20 лет в приравненных местностях, получают пенсию в повышенном размере. Прибавка за работу на Крайнем Севере составляет 3783,67 рубля (50 процентов фиксированной выплаты к пенсии). За работу в приравненных северных районах доплата составляет 2270,20 рубля (30 процентов фиксированной выплаты).

Доплата не зависит от места жительства пенсионера — она сохранится за ним и при переезде в другие регионы. Надбавку назначают при оформлении пенсии или позже, после того, как появился необходимый северный стаж.

С 2024 года Социальный фонд планирует оформлять надбавку проактивно, без обращения со стороны пенсионера.

Кроме того, пенсионерам, живущим в северных местностях, пенсию повышают на районный коэффициент. Размер доплаты составляет от 15 процентов до 100 процентов фиксированной выплаты к пенсии: от 1135,10 до 7567,33 рубля в месяц. При переезде из северного региона начислять доплату прекращают.

Надбавка за сельский стаж

Бывшие работники сельского хозяйства получают пенсию в повышенном размере. Доплата полагается только неработающим пенсионерам и составляет 25 процентов фиксированной выплаты — 1891,83 рубля в месяц. При этом стаж в данной отрасли должен составлять не менее 30 лет.

Сейчас доплата устанавливается при выходе на пенсию или позже, после того, как у пенсионера появляется необходимый стаж. В дальнейшем планируется оформлять доплату беззаявительно.

Не ниже прожиточного минимума пенсионера

Все неработающие пенсионеры, доходы которых ниже прожиточного минимума в регионе, имеют право на социальную доплату к пенсии. Для определения размера доплаты учитываются все социальные выплаты и меры поддержки, получаемые помимо пенсии. Назначение социальной доплаты с 2023 года происходит в беззаявительном порядке.

Чем поможет отложенный выход на пенсию

Если выйти на пенсию позже или отказаться от ее выплаты на срок от года до 10 лет, размер выплаты станет выше за счет дополнительных коэффициентов. Чем дольше период отложенного выхода на пенсию, тем выше коэффициенты и, соответственно, размер пенсии. Размер надбавки в зависимости от времени выхода на пенсию составляет от 5,6 процента до 111 процентов фиксированной выплаты, или от 423,77 рубля до 8399,74 рубля в месяц.

Ежемесячная денежная выплата

Оформляется гражданам, которые пользуются правом на федеральные льготы и меры поддержки: инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России и СССР, Героям Труда и Соцтруда, полным кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы, чернобыльцам, а также другим пострадавшим от воздействия радиации.