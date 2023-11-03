Новак рассказал о мерах для стабилизации цен на зимнее дизтопливо

Правительство занимается изучением всех мер, которые позволят стабилизировать цены на зимнее дизтопливо, в частности запрет экспорта керосина. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, сейчас нет нужды в принятии экстренных мер.

Биржевая стоимость топлива в РФ несколько месяцев находилась на рекордных отметках. Повышенные уровни демонстрировали и розничные цены.

В сентябре власти России приняли решение о введении запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Данный шаг был сделан для того, чтобы стабилизировать рынок и бороться с «серым» экспортом.

После этого правительство сообщило об утверждении дополнительных мер для стабилизации внутреннего топливного рынка.

Во вторник, 31 октября, цены на все виды топлива снизились. В частности, стоимость бензина и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала на 1-3%.