Новак рассказал о мерах для стабилизации цен на зимнее дизтопливо
Правительство занимается изучением всех мер, которые позволят стабилизировать цены на зимнее дизтопливо, в частности запрет экспорта керосина. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.
Вместе с тем, по его словам, сейчас нет нужды в принятии экстренных мер.
Биржевая стоимость топлива в РФ несколько месяцев находилась на рекордных отметках. Повышенные уровни демонстрировали и розничные цены.
В сентябре власти России приняли решение о введении запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Данный шаг был сделан для того, чтобы стабилизировать рынок и бороться с «серым» экспортом.
После этого правительство сообщило об утверждении дополнительных мер для стабилизации внутреннего топливного рынка.
Во вторник, 31 октября, цены на все виды топлива снизились. В частности, стоимость бензина и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала на 1-3%.
Цена бензина марки АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник продемонстрировала снижение на 1,91%, до 48 497 рублей за тонну, АИ-95 — на 3,15%, до 51 963 рублей. Стоимость летнего дизтоплива также упала в цене — на 0,68%, до 55 301 рубля за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 23,1%.