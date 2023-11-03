В Турции замедлилась инфляция

В Турции зафиксировано незначительное замедление инфляции в октябре. Динамика наблюдается впервые за четыре месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение статистического института страны (Turkstat).

© Unsplash

Специалисты указывают на рост потребительских цен на 61,4% в годовом выражении в сравнении с повышением на 61,5% в сентябре.

Аналитики, которые были ранее опрошены Trading Economics, ожидали ускорения инфляции до 62,1%.

Подорожание продуктов питания в прошлом месяцев замедлилось до 72% с 75,2% в сентябре, на коммунальные услуги - до 26% с 42,3%.

Вместе с тем повышение стоимости мебели и бытовой техники ускорилось до 61% с 59,1%, цены на транспортные услуги выросли на 72% после роста на 50,3% в предыдущем месяце, услуги здравоохранения стали дороже на 81,3% (70,3%).

Замедление роста потребительских цен в помесячном исчислении оценивается в 3,4% в октябре (в сентябре они выросли на 4,75%).

Центробанк страны считает, что инфляция составит 65% в 2023 году и снизится до 36% в предстоящем году.