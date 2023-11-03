Курсу доллара предрекли снижение

К концу ноября доллар стабилизируется на уровне около 90 рублей. Такой прогноз в разговоре с «Газетой.Ru» озвучил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
Ожидаемое укрепление национальной валюты эксперт связал с окончанием налогового периода. Для компаний этот этап традиционно является временем для обмена валюты, пояснил аналитик. Так, нефтяники ежемесячно вносят налог на добычу полезных ископаемых, при этом избавляясь от валютной выручки.
Свое влияние на рубль также оказывает стоимость топлива, напомнил Бахтин. Если цены на нефть будут расти, рубль может стабилизироваться на отметке 92,5 за доллар, дал понять он.
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