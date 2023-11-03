Курсу доллара предрекли снижение

К концу ноября доллар стабилизируется на уровне около 90 рублей. Такой прогноз в разговоре с «Газетой.Ru» озвучил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

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Ожидаемое укрепление национальной валюты эксперт связал с окончанием налогового периода. Для компаний этот этап традиционно является временем для обмена валюты, пояснил аналитик. Так, нефтяники ежемесячно вносят налог на добычу полезных ископаемых, при этом избавляясь от валютной выручки.