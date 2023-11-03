Минэнерго: экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ упадет на 300 тыс. барр/день

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре может сократиться более чем на 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России. Согласно прогнозу ведомства сокращение произойдет относительно среднего значения мая-июня 2023 года, выбранного за индикативный уровень для добровольного снижения экспорта нефти и нефтепродуктов. До этого руководитель Министерства энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил, что ведомство допускает снятие частичного запрета экспорта топлива из России, однако его сроки пока не определены. Первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин также заявлял, что отмена запрета на экспорт нефтепродуктов из РФ возможна при полном насыщении внутреннего рынка. 21 сентября 2023 года правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны.