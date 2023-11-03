Минэнерго сообщило о работе с ОПЕК+ по стабилизации энергорынка

Министерство энергетики РФ сообщило, что Россия участвует в добровольных усилиях ОПЕК+ по стабилизации энергетического рынка. Соответствующее заявление было сделано в официальном Telegram-канале ведомства.

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Отмечается, что членам альянса удается исполнять свои обязательства по добровольным сокращениям добычи нефти.

Минэнерго подчеркнуло, что в рамках усилий по обеспечению баланса мирового нефтяного рынка российская сторона дополнительно уменьшает поставки на нефтяные рынки посредством сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов.

«Отмечаем, что в России введены ограничения на экспорт нефтепродуктов, которые продолжают действовать. Увеличиваются отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок, в том числе для формирования запасов», - указало ведомство.