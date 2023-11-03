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Оценено падение биржевых цен на бензин АИ-95 за неделю

Биржевая стоимость бензина Премиум-95 уменьшились на 5,13% — до 51 277 руб. за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в пятницу, 3 ноября.

Оценено падение биржевых цен на бензин АИ-95 за неделю
© РИА Новости

Цена на Регулятор-92 продемонстрировала снижение на 2,69%, до 48 398 руб. за тонну.

Стоимость летнего дизтоплива также упала в цене — на 1,2%, до 54 906 руб. за тонну. Зимнее дизтопливо подешевело на 2,85%, до 73 039 руб. за тонну.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство занимается изучением всех мер, которые позволят стабилизировать цены на зимнее дизтопливо, в частности запрет экспорта керосина.

Вместе с тем, по его словам, сейчас нет нужды в принятии экстренных мер.

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Биржевая стоимость топлива в РФ несколько месяцев находилась на рекордных отметках. Повышенные уровни демонстрировали и розничные цены.

В сентябре власти России приняли решение о введении запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Данный шаг был сделан для того, чтобы стабилизировать рынок и бороться с «серым» экспортом.

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