Путин уверен, что Россия перестает быть «бензоколонкой»

"Вот когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики уже 43% - перерабатывающее производство, когда мы перестаем [быть такими], как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика. Вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными", - убежден президент РФ.