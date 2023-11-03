Финансист объяснил пользу для россиян от подорожания пива

Думаю, что повышением цен получится очистить рынок от контрафакта. Поэтому, если цены повысится, то ничего такого не будет. С водкой же получилось. Вообще, алкогольный рынок особенный, минимальная стоимость есть почти везде, и отрасль почти всегда жестко регулировалась государством. Ничего такого я в этом не вижу Хотя люди деньги считают сейчас, но это не та ценовая категория, чтобы люди отказывались от пива, — подчеркнул Разуваев.