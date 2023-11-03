Новак поручил ФАС контролировать ситуацию с ценами на топливо в новых регионах
Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС контролировать ситуацию с розничными ценами на топливо в новых регионах, на Дальнем Востоке, в Дагестане и Сибири.
Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Вице-премьер поручил ФАС контролировать ситуацию с ценами в розничном сегменте в новых регионах, на Дальнем Востоке, в Дагестане и ряде субъектов Сибири», — говорится в сообщении.
Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT спрогнозировал рост цен на нефть.