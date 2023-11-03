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Новак поручил ФАС контролировать ситуацию с ценами на топливо в новых регионах

Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС контролировать ситуацию с розничными ценами на топливо в новых регионах, на Дальнем Востоке, в Дагестане и Сибири.

Новак поручил ФАС контролировать ситуацию с ценами на топливо
© РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Вице-премьер поручил ФАС контролировать ситуацию с ценами в розничном сегменте в новых регионах, на Дальнем Востоке, в Дагестане и ряде субъектов Сибири», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT спрогнозировал рост цен на нефть.