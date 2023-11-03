Минфин РФ предложил новый расчет цены Urals для исчисления НДПИ

Минфин России подготовил законопроект, предполагающий новый расчет цены российской нефти Urals для исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа.

В нем предлагается рассчитывать стоимость Urals на основе средней арифметической цены сырья при поставках в порты на северо-западе и юге страны, которая увеличена на ту, что транспортируется морем до роттердамских и средиземноморских портов.

При этом источник формирования цены в российских портах не указан, пишет агентство. Его собеседники не исключили, что в расчете продолжат использовать котировки агентства Argus, которые традиционно применялись для исчисления нефтяных налогов.

В законопроекте также предусмотрено уменьшение дисконта цены Urals эталонной североморской марки Brent в расчете нефтяных налогов с $20 до $15 за баррель в следующем году, до $10 за баррель в 2025 году и до $6 за баррель в 2026 году. Аналогичный расчет предложен в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы.