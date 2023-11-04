Орешкин заявил об изменении и уходе на Восток центра силы мировой экономики

"Центр силы мировой экономики меняется. Он уходит на Восток, и так же меняются экономические взаимоотношения России. Это не события последних лет и последнего года - это события, которые естественным образом происходили последние 10 лет", - сказал он.

"Если в 2000 году мы занимали 12-е место, то в прошлый год - 2022-й - Россия, по данным Всемирного банка, по паритету покупательной способности находится на пятом месте в мире. Если взглянуть на 15 крупнейших экономик, как это выглядело в 2000 году и как это выглядит сейчас, видно, что за последние 20 лет Россия очень серьезно поднялась в этом рейтинге крупнейших стран, обошла многие европейские страны", - отметил помощник президента.