Узбекистан увеличит импорт российской нефти

Узбекистан подписал соглашение об увеличении импорта нефти из РФ в 2024 году. Об этом заявили в министерстве энергетики республики.

«В 2024 году планируется увеличение объемов поставок нефтяного сырья из Российской Федерации через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан до 1 млн. тонн», – сказано в заявлении.

Отмечается, что соответствующий трехсторонний документ был подписан 4 ноября 2023 года в Москве.

Соглашение позволит поставлять в Узбекистан более дешевую трубопроводную нефть – по сравнению с железнодорожными поставками. Особое внимание уделяется обеспечению приоритетного режима транспортировки через нефтепровод «Омск-Павлодар-Шымкент-Шагыр».