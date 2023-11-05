В Крыму рассказали о спросе на объекты украинских олигархов

В Крыму активно распродают национализированные активы украинских олигархов, они пользуются хорошим спросом. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Константинов отметил, что большая часть выставленных на аукцион объектов представляет значительную ценность и находится в хорошем состоянии. Поэтому «инвесторам это очень и очень интересно».

По словам спикера, вся выручка от продажи пойдет на нужды СВО.

В Крыму недавно провели первые восемь аукционов, на которых продавались национализированная недвижимость и имущество украинских олигархов и политиков, занявших антироссийскую позицию. Были проданы объекты на сумму более 815 млн рублей. Аукционы продлятся до конца года, планируется выручить свыше 1 млрд рублей.