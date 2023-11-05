Новак рассказал, как Россия будет сокращать экспорт нефти

Россия до конца 2023 года будет добровольно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом пишет пресс-служба правительства в официальном Telegram-канале.

Новак пояснил, что Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. б/с.

По его словам, в следующем месяце специалисты проведут анализ тенденций рынка. На основе их данных будет принято решение об углублении сокращения либо увеличении производства нефти.

Сокращение поставок на 300 тыс. б/с является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, пояснил Новак.