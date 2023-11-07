Белоруссия уточнила сроки выплат по евробондам российским инвесторам

Белоруссия может провести выплаты по евробондам российским инвесторам до конца 2023 года, цитирует «Интерфакс» министра финансов страны Юрия Селиверстова (он дал интервью телеканалу «Беларусь 1»).

Ранее он говорил, что министерство финансов страны рассчитается по своим обязательствам перед российскими держателями евробондов после заключения соглашения с Национальным расчетным депозитарием (НРД). Из его нынешних слов следует, что сторонам осталось согласовать технические моменты, в частности некоторые поправки в законодательство.

Сумма задолженности Минфина Беларуси по евробондам перед российскими держателями превышает $160 млн. Российские инвесторы с июля 2022 года не получают выплаты (купоны и погашения) по белорусским еврооблигациям, после того как Citibank отказался их обслуживать. Сначала белорусский Минфин предложил инвесторам получать выплаты по евробондам в белорусских рублях через белорусскую инфраструктуру на счета в местном банке. Однако инвесторы в итоге не получили выплаты или получили только часть средств.