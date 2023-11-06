Дипломат призвал создать альтернативу зерновой сделке

Исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд оценил возможность возвращения к прежней зерновой сделке. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

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Харланд исключил возможность возвращения к зерновой сделке в ее прошлом виде и призвал создать новую альтернативу соглашению. По его мнению, в новые договоренности следует включить условие не атаковать коммерческие суда друг друга в соответствии с международным морским правом.

«Я думаю, что самое лучшее в зерновой сделке — это то, что Россия и Украина сделали что-то, что принесло пользу сотням миллионов голодающих людей по всему миру», — отметил дипломат.

Эксперт добавил, что поиск альтернативы сделке также важен для Турции, поскольку она приобретает экономические и стратегические выгоды от свободной торговли.