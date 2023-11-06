Эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки

Вернуться к прежней зерновой сделке по экспорту украинского зерна через черноморские порты не удастся, для этого потребуется новый формат взаимодействия Москвы и Киева. Об этом сообщил исполнительный директор Центра гуманитарного диалога (CHD) Дэвид Харланд, передает «Прайм».

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По его словам, прежнее соглашение оказалось полезным для сотен миллионов голодающих людей в мире. Россия и Украина как крупные экспортеры зерна сделали важный шаг для обеспечения продовольственной безопасности. Однако теперь, отметил эксперт, необходим новый формат взаимодействия.

Харланд выразил осторожный оптимизм насчет возможности такой договоренности. По его мнению, стороны могут согласовать хотя бы базовые условия – не атаковать коммерческие суда друг друга в Черном море в соответствии с нормами международного морского права. Это отвечало бы интересам Турции и других стран, зависящих от поставок продовольствия.

Соглашение о беспрепятственном вывозе украинского зерна через черноморские порты действовало с 22 июля 2022 по 18 июля 2024 года. Оно позволило экспортировать более 9 млн тонн продовольствия. Россия приостановила участие в сделке после теракта украинских диверсантов в Крыму. В Москве отмечали, что Запад не выполнил обещания по разблокировке российского экспорта и доставке зерна нуждающимся странам.