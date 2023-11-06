СПБ Биржа приостановила торги иностранными бумагами минимум на семь дней

СПБ Биржа приостановила торги иностранными бумагами как минимум на семь дней
СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов иностранными ценными бумагами с целью проведения комплаенс-процедур. Сообщение об этом размещено в Telegram-канале торговой площадки.
Действия торговой площадки стали реакцией на обновленный перечень санкций в отношении российских финансовых организаций со стороны США. Ограничения коснулись в том числе СПБ Биржи.
Сообщается, что СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий, консультации займут не менее семи рабочих дней.
Ранее торги планировалось возобновить 6 ноября. При этом в пресс-службе торговой площадки заверили, что предпринимают все возможные действия, чтобы предоставить доступ к активам с учетом введенных ограничений.