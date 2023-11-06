«Большая семерка» случайно помогла укрепить рубль

Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем. <...> Это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали, — сказано в статье.