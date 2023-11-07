Стало известно о разработке в России новой сельскохозяйственной культуры

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру – мискантус. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

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Утверждается, что это многолетнее травянистое растение можно эффективно перерабатывать в целлюлозу. Так, с одного гектара плантаций можно без дополнительных затрат получать в среднем до четырех тонн целлюлозы. Перерабатывать же в целлюлозу древесину технологически гораздо сложнее.