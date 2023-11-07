Китай увеличил импорт газа, нефти и угля

Объем поставок природного газа из-за границы в Китай в январе - октябре увеличился в годовом исчислении на 8,8%, до 96,5 млн тонн, нефти - на 14,4%, до 473,21 млн тонн, угля (включая лигнит) - на 66,8%, до 383,64 млн тонн. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, в стоимостном выражении импорт газа сократился на 7,3%, до $51,1 млрд. Показатель закупки за границей нефти в денежном эквиваленте тоже упал - на 7,7%, до $280,04 млрд. Импорт угля в стоимостном выражении за этот период вырос на 26,7%, до $43,23 млрд.

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В октябре импорт газа в Китай оказался на 13,4% меньше, чем в сентябре, и составил 8,78 млн тонн. Поставки нефти из-за рубежа за месяц выросли на 7%, до 48,96 млн тонн. В стоимостном выражении импорт газа уменьшился на 11,4%, а нефти - вырос на 12,2% (до $4,26 млрд и $32,35 млрд соответственно). В октябре закупки за границей угля уменьшились по сравнению с сентябрем на 14,5%, до 35,99 млн тонн. В стоимостном выражении снижение составило 11% (до $3,55 млрд).

Россия - ведущий экспортер нефти и газа в Китай. По данным китайской таможни, в 2022 году импорт российской нефти в КНР вырос на 8,2%, составив 86,24 млн тонн, а сжиженного природного газа - на 44%, до 6,5 млн тонн. Что касается трубопроводного газа, то, согласно статистике РФ, поставки по газопроводу "Сила Сибири" за упомянутый период увеличились на 49%, до рекордных 15,5 млрд кубометров.

Россия наращивает поставки угля в народную республику. Как следует из официальной статистики, в прошлом году РФ увеличила объем экспорта каменного угля в Китай на 11,2%, до 59,52 млн тонн.

По официальным подсчетам китайской стороны, импорт нефти вырос в 2022 году в стоимостном выражении на 41,4%, до $365,51 млрд, а газа - на 25,7%, до $70,01 млрд. Физический объем закупленных за рубежом энергоносителей за тот же период составил 508,27 млн тонн нефти (уменьшение на 0,9%) и 109,24 млн тонн газа (сокращение на 9,9%).