Эксперты Международного валютного фонда смоделировали распад мировой экономики

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) смоделировали гипотетический распад мировой экономики на два отдельных блока. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению специалистов, различные торговые ограничения, возникшие в последние несколько лет, могут говорить о потенциальной геоэкономической фрагментации в будущем — а именно разделении мировой экономики на блоки. В связи с этим эксперты МВФ смоделировали гипотетический распад экономики на два крупных и закрытых друг от друга блока. В первый блок эксперты отнесли Россию и Китай, а во втором оказались США и страны Евросоюза.

Как отметили эксперты, такое разделение приведёт к дефициту ряда товаров, а также значительному росту цен. При этом экономисты добавили, что данное разделение, скорее всего, более негативно скажется именно на «восточном» блоке.

«Ответ на вопрос, кто больше выиграет, а кто проиграет, зависит от конкретной конфигурации блоков — прежде всего от того, куда примкнут Африка, Центральная Азия и Украина. Например, если Казахстан, Узбекистан, Намибия, ЮАР, Нигер, ряд других африканских стран, Украина войдут в китайско-российский альянс, то Атлантический блок будет явно испытывать недостаток урана — стратегического сырья для энергетики», — рассказал заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев.

Впрочем, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова добавила, что блоки вряд ли полностью прекратят взаимодействие друг с другом.

«Такая блокада приведет не только к резкому росту цен на большое количество продукции, но и к приостановке каких-либо научных разработок с обеих сторон в связи с недостатком тех или иных материалов для проведения тестов и лабораторных исследований», — уточнила она.