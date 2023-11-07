Израиль потерял 7 млрд долларов из валютного резерва, чтобы защитить шекель

Отмечается, что вскоре после атаки ХАМАС от 7 октября центральный банк Израиля сообщил о специальных мерах поддержки экономики. В их рамках банк запланировал продажу до 30 миллиардов долларов валютных резервов, а также предоставление до 15 миллиардов долларов посредством свопов. Однако курс шекеля всё равно упал до 4,08 за доллар — это рекордно низкий показатель с 2012 года. При этом израильские резервы также упали на 3,7% — на 7,3 миллиарда долларов. Таким образов, сейчас у Израиля есть 191,2 миллиардов долларов резервов. Это самая низкая отметка за весь 2023 год, однако это всё ещё выше, чем средний показатель за последние десять лет.