Израиль потерял 7 млрд долларов из валютного резерва, чтобы защитить шекель
Власти Израиля потратили 7 миллиардов долларов валютных резервов в попытке защитить шекель после эскалации конфликта с ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что вскоре после атаки ХАМАС от 7 октября центральный банк Израиля сообщил о специальных мерах поддержки экономики. В их рамках банк запланировал продажу до 30 миллиардов долларов валютных резервов, а также предоставление до 15 миллиардов долларов посредством свопов. Однако курс шекеля всё равно упал до 4,08 за доллар — это рекордно низкий показатель с 2012 года. При этом израильские резервы также упали на 3,7% — на 7,3 миллиарда долларов. Таким образов, сейчас у Израиля есть 191,2 миллиардов долларов резервов. Это самая низкая отметка за весь 2023 год, однако это всё ещё выше, чем средний показатель за последние десять лет.
При этом источник отмечает, что за последние 10 дней экономическая ситуация в Израиле немного улучшилась. По мнению издания, этому способствовали признаки перехода конфликта в локальное русло — эксперты полагают, что боевые действия могут ограничиться только территорией сектора Газа.
Ранее Bloomberg сообщил, что экономика Израиля столкнулась с проблемами, сравнимыми с временами COVID 19.