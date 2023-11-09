Набиуллина заявила о прохождении пика инфляционного давления

Набиуллина: Годовая инфляция начнет снижаться весной 2024 года
Пик инфляционного давления в России был пройден в третьем квартале, годовая инфляция начнет снижаться весной 2024 года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
По ее словам, чтобы вернуть инфляцию к таргету 4% к концу 2024 года, регулятор будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в течение нескольких кварталов.
"Темпы роста кредитования замедлятся, но, хочу подчеркнуть, в следующем году, по нашему прогнозу, темпы кредитования останутся положительными, то есть продолжат вносить вклад в развитие экономики", - отметила Набиуллина.
Сами россияне, по данным ЦБ, оценивают годовую инфляцию почти в 14%.