В ЦБ сделали прогноз по антироссийским санкциям

В Банке России считают, что западные санкции против РФ сохранятся вплоть до 2027 года, данный прогноз заложен в базовый сценарий развития экономики на 2024 год и период 2025-2026 годов.

Об этом свидетельствует доклад ЦБ о денежно-кредитной политике.

«Базовый сценарий не предполагает значимого изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта. Введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются», — говорится в тексте.