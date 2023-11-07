В Турции сообщили о сокращении товарооборота с Израилем

Турция более чем вдвое сократила товарооборот с Израилем после начала палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил турецкий министр торговли Омер Болат, передает «Прайм».

«С 7 октября наша взаимная торговля с Израилем по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась более чем на 50%», — сказал он.

По словам Болата, данные показатели связаны с «требованиями продавцов и потребителей».

При этом он указал, что Анкара намерена вывести товарооборот с Кувейтом на уровень в пять миллиардов долларов в течение ближайших пяти лет.