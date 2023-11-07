В Турции сообщили о сокращении товарооборота с Израилем
Турция более чем вдвое сократила товарооборот с Израилем после начала палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил турецкий министр торговли Омер Болат, передает «Прайм».
«С 7 октября наша взаимная торговля с Израилем по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась более чем на 50%», — сказал он.
По словам Болата, данные показатели связаны с «требованиями продавцов и потребителей».
При этом он указал, что Анкара намерена вывести товарооборот с Кувейтом на уровень в пять миллиардов долларов в течение ближайших пяти лет.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга. 27 октября Израиль начал крупномасштабное наземное наступление в секторе Газа.