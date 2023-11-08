В ЦБ РФ прокомментировали ситуацию с санкциями

Отмечается, что по итогам первого полугодия 2023 года ЦБ зафиксировал "рекордные значения" валового накопления основного капитала. Регулятор полагает, что доминирующее частное потребление будет являться основным фактором роста ВВП вместе с валовым накоплением по итогам 2023 года.

При этом экспорт и импорт будут отрицательно сказываться на динамике экономического роста. До этого Центральный банк РФ прогнозировал, что инфляция в России в годовом выражении начнет постепенно снижаться, начиная с весны 2024 года. В четвертом квартале 2023 года уровень инфляции в годовом выражении составит 7,25%. При этом инфляция с поправкой на сезонные колебания превысит отметку в 4% в пересчете на год.