Поставки нефти РФ достигли максимума за последние четыре месяца

За четыре недели до 5 ноября из российских портов было отгружено 3,48 млн баррелей сырой нефти в день. Об этом сообщает Bloombeg со ссылкой на данные собственного мониторинга.

© газета.ру

Отмечается, что такой уровень близок к максимальному. Самые высокие объемы отгрузок фиксировались в период с апреля по май 2023 года. После отмечалось снижение объемов поставок, показатели достигли минимума в конце июля.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что до 2033 года через казахскую территорию будет осуществлен транзит в Китай более 100 млн тонн российской нефти.

По его словам, перевозка нефти через территории Казахстана и России занимает значительную долю в топливно-энергетических комплексах обеих стран.