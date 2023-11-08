Эксперт объяснил скупку Китаем портов по всему миру

Замглавы китайского Института исследований международных отношений Чжэн Аньгуан заявил, что компании из КНР покупают доли в портах разных стран в рамках обычной предпринимательской деятельности, а США используют эту информацию, чтобы «раздуть китайскую угрозу». Об этом он рассказал РИА Новости.

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Ранее американская газета The Washington Post рассказала, что Китаю удалось выстроить глобальную сеть портов, имеющих решающее значение для торговли. Сейчас Пекин владеет или управляет почти сотней портов в более чем 50 странах, «охватывая все океаны и все континенты». Десять лет назад у Китая были доли в 44 портах.

Заявленная цель инвестиций в порты была коммерческой, но США и их союзники все больше обеспокоены потенциальными военными последствиями, подчеркивала газета. WP отмечала, что большая часть инвестиций была сделана компаниями, принадлежащими китайскому правительству, что фактически сделало Пекин и Коммунистическую партию Китая крупнейшим оператором портов, лежащих в центре глобальных цепочек поставок.

По мнению аналитиков, опрошенных WP, власть над портами также позволяет Пекину защитить свои маршруты поставок и «шпионить за военными передвижениями США». Эксперты считают, что Пекину потребуется еще несколько десятилетий на то, чтобы сравниться с США по военному присутствию в мире, но Китай уже обладает самым большим и быстрорастущим военно-морским флотом на планете.

Чжэн Аньгуан заявил, что покупка китайскими компаниями долей в портах отражает «реальность экономической глобализации». Покупка портов — прибыльное дело, поэтому китайский бизнес продолжит им заниматься, подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что власти Китая активно продвигают торговую инициативу «Один пояс, один путь», а владение портами помогает ее реализовать. Аргументы из статьи The Washington Post он назвал спекуляциями и стремлением США очернить китайский бизнес.