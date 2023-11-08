Страны G7 не согласовали решений о санкциях против алмазов из РФ

Страны G7 не согласовали конкретных решений о санкциях против алмазов из РФ
Входящие в Группу семи (G7) страны не согласовали конкретного решения о скоординированных санкциях в отношении экспорта алмазов из России, договорившись лишь "активизировать консультации". Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств государств G7 и руководителя дипслужбы Евросоюза.
Они, в частности, "призвали третьи страны немедленно прекратить предоставление материальной поддержки" России, угрожая "высокой ценой таких действий".
"С целью снизить доходы России от ее экспорта мы намерены активизировать консультации по энергетике, металлам, а также неиндустриальным алмазам, которые добыты, обработаны или произведены в России", - отмечается в заявлении.
Ранее западные СМИ сообщали, что в начале ноября "семерка" согласует запрет для своих компаний на закупки российских алмазов, который, по их информации, должен базироваться на разработке химического механизма отслеживания происхождения камней.