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Страны G7 не будут разблокировать активы РФ без компенсаций для Украины

Страны Группы семи не будут возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине.

Страны G7 сделали заявление по замороженным активам России
© ТАСС

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД "семерки" по итогам двухдневной встречи в Токио.

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине", - гласит коммюнике.