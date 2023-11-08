Страны G7 сделали заявление по замороженным активам России

Страны Группы семи не будут возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД "семерки" по итогам двухдневной встречи в Токио.

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине", - гласит коммюнике.