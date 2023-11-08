ЦБ оценивает риски возможных санкций в отношении Мосбиржи

Банк России оценивает риски в случае введения санкций в отношении Московской биржи , знает как действовать в случае реализации такого риска, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Финополис".

"Мы постоянно оцениваем риски финансовой инфраструктуры, разного рода санкции, моделируем ситуации, чтоб превентивно уменьшить такие риски. Московская биржа имеет разные виды торгов, не только иностранными инструментами, но мы эти риски оцениваем, знаем, какие меры нужно принимать в том или ином случае", - сказала она.