Боррель анонсировал представление нового пакета санкций против России

«Для того, чтобы государства-члены (ЕС) единодушно поддержали запрет на торговлю алмазами, некоторые просили, чтобы G7 обеспечила, скажем так, политическое прикрытие <...> Что ж, это было сделано, координация сработала, и мы сможем представить пакет санкций», — заявил Боррель.