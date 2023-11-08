В ЦБ предрекли кардинальные изменения системы международных расчетов

Через три-пять лет система международных расчетов претерпит кардинальные изменения. Такое заявление сделала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова , передает «РИА Новости».

«На горизонте трех-пяти лет система международных расчетов будет другая», — сказала она на форуме финансовых технологий Finopolis-2023.

В частности, по словам Скоробогатовой, этому может поспособствовать развитие цифровых валют. Она отметила, что данное видение будущего системы международных расчетов также разделяет представитель ЦБ ОАЭ Саиф Хумайд Аль-Дахери.