Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий возможность обмена части заблокированных в РФ иностранных активов на замороженные за рубежом активы россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сначала российские власти планируют создать условия для разморозки активов розничных российских инвесторов — большая часть таких активов представляет из себя вложения в ценные бумаги. После зарубежные инвесторы смогут выкупить заблокированные иностранные бумаги с помощью средств на счетах типа «С». При этом участие в таком обмене будет добровольным.

В данный момент российская сторона планирует разморозить таким образом около 100 миллиардов рублей, которые принадлежат розничным инвесторам. При этом ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что на данный момент с блокировкой счетов столкнулось более 3,5 миллионов граждан России — общая сумма их замороженных средств составляет 1,5 триллиона рублей.