«Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше», — отметила она в ходе выступления в Госдуме.