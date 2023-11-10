В США констатировали подъем фондового рынка в России

Розничные инвесторы в этом году обеспечили основной спрос при размещении акций российских компаний и довели уровень индекса Мосбиржи до отметок, наблюдаемых перед началом СВО. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство констатирует со ссылкой на данные Мосбиржи, что на долю розницы приходится более 80% оборотов на рынке. Объем средств физлиц в брокерских счетах вырос за год на 48%, до 8 трлн рублей. Это позволило розничным инвесторам активно участвовать в IPO компаний. За 9 месяцев 2023 года было размещено акций на 12,4 млрд рублей, ($130 млн) тогда как годом ранее прошла всего одна эмиссия.